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Yerlikaya, bayram tatilinin 6'ıncı gününün acı bilançosunu duyurdu: 48 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Bakan Yerlikaya, bayramın tatilinin altıncı gününde meydana gelen trafik kazalarında 48 kişini hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat gören vatandaşlar memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek için yola çıktı. Yollar araç seline uğrarken kaza haberleri de peş peşe geldi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilin 6'ıncı gününün acı bilançosunu sosyal medya hesabından duyurdu. 6 günde 3706 trafik kazasının meydana geldiğini duyuran Yerlikaya, kazalarda 48 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

'YOĞUNLUK TEKRAR ARTIYOR'

Yerlikaya'nın X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. 

Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında ise maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. 

 Lütfen aşırı hız yapmayalım.
 Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

 Trafik kurallarına uyalım. 

 Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.

3706 TRAFİK KAZASI

Bayram tatilinin 6. günü 11 Nisan 2024 Perşembe gününde;
635 trafik kazası meydana geldi.

391 bin 472 araç denetlendi.

23 bin 813  araca hız ve radar işlemi,

23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam;
(Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) 

3706  trafik kazası meydana geldi. 
48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 

6184 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen aklımızdan çıkarmayalım: Hayatla yarışılmaz

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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