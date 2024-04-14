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İstatistikleri altüst eden İsmail Kartal, bugün de tarihin eşiğinde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstatistikleri altüst eden İsmail Kartal, bugün de tarihin eşiğinde

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile birçok rekor kıran İsmail Kartal, Karagümrük deplasmanında kaybetmezse bir sezonda en uzun (21) yenilmezlik serisine imza atacak. Hoca eksiklere rağmen kendinden emin...

EMİN ULUÇ'UN HABERİ -  Bu sezonki Fenerbahçe tarihinde birçok ilke imza atan İsmail Kartal, yeni bir rekor peşinde. Süper Lig’de son 20 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik alarak Aykut Kocaman’a ait en uzun yenilmezlik serisini geçen, Christoph Daum’un rekoruna ortak olan İsmail Hoca, Karagümrük’e karşı mağlubiyet yaşamazsa ligde en uzun süre kaybetmeyen hoca olarak F.Bahçe tarihine geçecek. Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya’da yorgunluk var ve eksik çok ama  İsmail Kartal galibiyetten emin.

ENGEL TANIMIYOR

Karagümrük karşısındaki tek hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getiren İsmail Kartal, “Fenerbahçe herkese ve her şeye rağmen şampiyonluk koşusunu emin adımlarla sürdürüyor. Bu sezon zafere ulaşmamıza hiçbir şeyin engel olmasına izin vermeyeceğiz” derken oyuncularına olan güveninin altını çizdi. Eksikleri problem etmediğini vurgulayan Kartal, “Adana Demir maçında da benzer sıkıntılarımız vardı. Buna rağmen kazanmayı bildik. İnancımız tam. Bu inançla mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

SAKATLAR ORDUSU

Karagümrük karşısına sakatlıkları olan Oosterwolde, Mert Hakan, Cengiz ve Becao’dan, cezalı, İrfan Can Eğribayat ile Szymanski’den mahrum çıkacak Fenerbahçe’de henüz hazır olmayan King ve Djiku da kadroda olmayacak. Olimpiakos maçında hafif sakatlık yaşayan Osayi yedek soyunacak. 

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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