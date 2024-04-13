Olympiakos'tan sürpriz Mendilibar kararı! Fenerbahçe maçı öncesi açıklandı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final rakibi Olympiakos, teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.
Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, İspanyol teknik direktörü Jose Luis Mendilibar'ın sözleşmesini uzattı.
Şubat ayında göreve gelen 63 yaşındaki İspanyol hoca, mevcut performansıyla yönetimin gözüne girdi.
OLYMPIAKOS İSTANBUL'A GELİYOR
Fenerbahçe ile oynanan Konferans Ligi çeyrek final turunun ilk maçını 3-2 kazanan Olympiakos, rövanş mücadelesine 18 Nisan'da çıkacak.
Zorlu karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor