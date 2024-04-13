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Portekiz basını Fenerbahçe'nin istediği genç yıldızı duyurdu! Gonçalo Franco için teklif yapılacak

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Portekiz basını Fenerbahçe&#039;nin istediği genç yıldızı duyurdu! Gonçalo Franco için teklif yapılacak

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Portekiz ekiplerinden Moreirense'de forma giyen Gonçalo Franco için nabız yokladı. Genç yıldızı radarına alan sarı-lacivertlilerin sezon sonunda teklif yapacağı öğrenildi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, aradığı orta sahayı Portekiz'de buldu.

Sarı-lacivertliler, Moreirense'de oynayan 23 yaşındaki Gonçalo Franco için harekete geçti.

O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica ve Braga'nın da istediği yıldız oyuncu için teklif yapılacak.

Portekiz basını Fenerbahçe'nin istediği genç yıldızı duyurdu! Gonçalo Franco için teklif yapılacak - 1. Resim

FENERBAHÇE GONÇALO FRANCO'YU İSTEDİ

Fenerbahçe'nin, Ramos'a 2 milyon euroya yakın bir maaş önerdiği ve oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Sezon sonunda Zajc ve Krunic ile yollarını ayırmayı düşünen Fenerbahçe'nin Franco'yu transfer etmek istediği öğrenildi.

Portekiz'de gösterdiği performansla takip edilen isimler arasına giren Gonçalo Franco'nun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon Moreirense'de 29 maça çıkan Franco, 4 asist yaptı.

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