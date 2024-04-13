Bu işte bir sakatlık var! Fenerbahçe'de sağlık ekibi yine hedef tahtasında

Lig ve Avrupa’da şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden sarı lacivertli takım bir türlü ‘tam kadro’ sahaya çıkamadı, sağlık ekibi yine hedef tahtasına oturdu.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Pire deplasmanında Olimpiakos’a 3-2 mağlup olarak tur ümitlerini Kadıköy’e taşıyan Fenerbahçe, bir kere daha sakatlık şokuyla sarsıldı. Sezon başından bu yana birçok oyuncusundan sakatlıklar sebebiyle uzun süreli yararlanamayan sarı lacivertlilerde Jayden Oosterwolde sezonu kapattı. Olimpikos maçının ilk yarısında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Hollandalı oyuncuda menisküs yırtığı tespit edildi. Ameliyat edilecek Oosterwolde büyük ihtimalle sezonu kapattı.

TEK SOL BEK FERDİ

Oosterwolde’nin sakatlığı sonrasında gözler yeniden sağlık ekibi ile teknik kadroya çevrildi. Yanlış idman ve tedavi metotlarının uzun süreli sakatlıklara sebep olduğu iddiaları yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe’de sezon başından bu yana birçok oyuncusundan yararlanamadı. Takımda Luan Peres 48, Becao 31, King 22, Serdar Aziz 20, Zajc-Djiku 18, Fred-Mert Hakan 17, Cengiz 13 maç kaçırdı. Oosterwolde’den kalan maçlarda yararlanamayacak olan teknik direktör İsmail Kartal’ın elinde sol bek olarak bir tek Ferdi Kadıoğlu kaldı.

YUNANLARIN TÜRK BAYRAĞII HAZIMSIZLIĞI!

Yunan basını, 3-0’dan 3-2’ye gelen maç sonrasında tur ümitlerinin iyice azaldığı yorumlarını yaparken, taraftarların sataşmalarına formasındaki Türk bayrağını öperek karşılık veren Edin Dzeko’yu hedefe aldı. Metrosport “Dzeko, lehine faul isterken Pire seyircisi tarafından yuhalandı ve sonrasında Olimpiakos taraftarlarına meydan okurcasına Türk bayrağını göstererek karşılık verdi! UEFA, tepkilere neden olan konuyu ele alıp onu cezalandırmalıdır” ifadelerine yer verdi.