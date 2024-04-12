Tur atlarsa kasa dolar! Fenerbahçe'nin Olympiakos'u elerse piyango vuracak 2.5 milyon euroluk rövanş

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk olan ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, tur umutlarını İstanbul'a bıraktı. Öte yandan sarı-lacivertliler, Olympiakos'u elemesi halinde kasasını dolduracak. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, eğer İstanbul'da tur atlarsa kasasını dolduracaktı. Sarı-lacivertlilerin yarı finale yükselmesi halinde bekleyen gelir netlik kazandı.

PİYANGO GİBİ TUR

UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme maçlarından 1 milyon 650 bin euro gelir elde eden Fenerbahçe, gruplara kaldığı için 2 milyon 940 bin euro, kat sayı olarak da 979 bin euroyu kasasına koydu.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nden elde ettiği gelirlerin dağılımı şöyle;

Ön Eleme Turları: 1 milyon 650 bin euro

Gruplara katılım: 2 milyon 940 bin euro

Kat sayı: 979 bin euro

Gruplarda toplam galibiyet: 2 milyon euro

Grup liderliği: 650 bin euro

Son 16 Turu: 600 bin euro

Gilloise galibiyeti: 500 bin euro

Çeyrek final: 1 milyon euro