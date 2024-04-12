Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tur atlarsa kasa dolar! Fenerbahçe'nin Olympiakos'u elerse piyango vuracak 2.5 milyon euroluk rövanş

Tur atlarsa kasa dolar! Fenerbahçe'nin Olympiakos'u elerse piyango vuracak 2.5 milyon euroluk rövanş

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Tur atlarsa kasa dolar! Fenerbahçe&#039;nin Olympiakos&#039;u elerse piyango vuracak 2.5 milyon euroluk rövanş

Spor Haberleri

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk olan ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, tur umutlarını İstanbul'a bıraktı. Öte yandan sarı-lacivertliler, Olympiakos'u elemesi halinde kasasını dolduracak. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, eğer İstanbul'da tur atlarsa kasasını dolduracaktı. Sarı-lacivertlilerin yarı finale yükselmesi halinde bekleyen gelir netlik kazandı.

Tur atlarsa kasa dolar! Fenerbahçe'nin Olympiakos'u elerse piyango vuracak 2.5 milyon euroluk rövanş - 1. Resim

PİYANGO GİBİ TUR

UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme maçlarından 1 milyon 650 bin euro gelir elde eden Fenerbahçe, gruplara kaldığı için 2 milyon 940 bin euro, kat sayı olarak da 979 bin euroyu kasasına koydu.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nden elde ettiği gelirlerin dağılımı şöyle;

Ön Eleme Turları: 1 milyon 650 bin euro

Gruplara katılım: 2 milyon 940 bin euro

Kat sayı: 979 bin euro

Gruplarda toplam galibiyet: 2 milyon euro

Grup liderliği: 650 bin euro

Son 16 Turu: 600 bin euro

Gilloise galibiyeti: 500 bin euro

Çeyrek final: 1 milyon euro

İlgili Haberler

 

 

Düzenleyen:  - Spor
İsrail ordusu TRT Arabi'ye saldırdı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da 9 ismin bileti kesildi! Yapılanma kararı sonrası yolun sonu - Spor9 ismin bileti kesilFenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde şoku! İşte Jayden Oosterwolde sakatlığında son durum - SporFenerbahçe'ye sakatlık şoku! Oosterwolde...Kadıköy'e gel hele! Fenerbahçe deplasmanda Olimpiakos'a 3-2 mağlup oldu - SporFenerbahçe deplasmanda Olimpiakos'a mağlup olduHakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray fotoğraflı açıklaması! O sözleri tepki geçmişti - SporHakan'dan fotoğraflı Galatasaray açıklamasıFenerbahçe'nin Olympiakos'a yenilmesi sonrası ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte son durum - SporÜlke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye...Süper Lig'de bir ilk! Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı - SporTürkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...