Tur atlarsa kasa dolar! Fenerbahçe'nin Olympiakos'u elerse piyango vuracak 2.5 milyon euroluk rövanş
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UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk olan ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, tur umutlarını İstanbul'a bıraktı. Öte yandan sarı-lacivertliler, Olympiakos'u elemesi halinde kasasını dolduracak. İşte detaylar...
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, eğer İstanbul'da tur atlarsa kasasını dolduracaktı. Sarı-lacivertlilerin yarı finale yükselmesi halinde bekleyen gelir netlik kazandı.
PİYANGO GİBİ TUR
UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme maçlarından 1 milyon 650 bin euro gelir elde eden Fenerbahçe, gruplara kaldığı için 2 milyon 940 bin euro, kat sayı olarak da 979 bin euroyu kasasına koydu.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nden elde ettiği gelirlerin dağılımı şöyle;
Ön Eleme Turları: 1 milyon 650 bin euro
Gruplara katılım: 2 milyon 940 bin euro
Kat sayı: 979 bin euro
Gruplarda toplam galibiyet: 2 milyon euro
Grup liderliği: 650 bin euro
Son 16 Turu: 600 bin euro
Gilloise galibiyeti: 500 bin euro
Çeyrek final: 1 milyon euro