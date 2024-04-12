Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde şoku! İşte Jayden Oosterwolde sakatlığında son durum

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a 3-2 mağlup olduğu maçın ilk yarısında sakatlanan, Jayden Oosterwolde'nin son sağlık durumu hakkında, sarı-lacivertlilerden resmi açıklama geldi. İşte haberin detayları...

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk mücadelesinde Atina'da Olympiakos'un konuğu olan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Tur umutlarını İstanbul'daki maça bırakan sarı-lacivertlilerde, maçın 42.dakikasında sakatlanan Jayden Oosterwolde'den kötü haber geldi.

Maça 11'de başlayan Oosterwolde, 42.dakikada dizinden bir sakatlık yaşadı ve kendisini yere bıraktı. Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Sedyeyle kenara gelen Oosterwolde yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

FENERBAHÇE DUYURDU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya, menisküs yırtığı teşhisi konduğu belirtildi. İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması;

"Sağlık Durumu Bilgilendirme

Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde’nin MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Öte yandan oyuncunun stadyumu koltuk değnekleriyle terk ettiği görüntüler, sosyal medyada çok konuşulmuştu.