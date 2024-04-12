Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Çağlar Söyüncü'den özür paylaşımı! Olympiakos-Fenerbahçe maçındaki hatalarıyla geceye damga vurdu

Çağlar Söyüncü'den özür paylaşımı! Olympiakos-Fenerbahçe maçındaki hatalarıyla geceye damga vurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Çağlar Söyüncü&#039;den özür paylaşımı! Olympiakos-Fenerbahçe maçındaki hatalarıyla geceye damga vurdu

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu, tur İstanbul'a kaldı. Maç boyunca yaptığı kritik hatalarla geceye damga vuran isimlerden biri olan Çağlar Söyüncü'den, maç sonrası flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 kaybetti. 3-0 geriye düştükleri maçta, skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler tur şansını Kadıköy'e bıraktı.

HATALARI ÇILDIRTTI

Maça damga vuran olaylardan biri de Çağlar Söyüncü'nün yaptığı kritik hatalar oldu. 8.dakikada uzaklaştırmak istediği top Konsantinos Fortounis’te kaldı ve top ağlarla buluştu.

Çağlar Söyüncü'den özür paylaşımı! Olympiakos-Fenerbahçe maçındaki hatalarıyla geceye damga vurdu - 1. Resim

Olympiakos'un 32'de Stevan Jovetic ile bulduğu golde de ofsaytı bozan Söyüncü, yaptığı 12 hatalı pasla bu konuda lider. Bu hatalar sonrası Söyüncü'den, maç sonunda flaş bir hamle geldi. 

ÖZÜR DİLEDİ

Yaptığı hatalardan ötürü bir özür paylaşımı yayınlayan Söyüncü şu ifadeleri kullandı:

Çağlar Söyüncü'den özür paylaşımı! Olympiakos-Fenerbahçe maçındaki hatalarıyla geceye damga vurdu - 2. Resim

"Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum."

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
Arjantin'de Milei karşıtı eylemler devam ediyor: 12 gözaltı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yenilginin ardından saha karıştı! Taraftar, futbolcuya kırbaçla saldırdı - SporSaha karıştı! Futbolcuya kırbaçlı saldırıAthletic Bilbao'da Kral kupası sevinici! 40 yıl sonra müzeden çıkarttığı gemiyle şampiyonluğunu kutladı - SporAthletic Bilbao'da Kral kupası seviniciFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan ilk açıklama: "Olympiakos'u 4-3 yenebilirdik, üzgünüm" - Spor"Üzgünüm, İstanbul farklı olacak"THY EuroLeague'de Play-In'i garantiledi! A. Efes Sırp rakibi Kızılyıldız'ı farklı yendi - SporA. Efes Sırp rakibi Kızılyıldız'ı farklı yendiFenerbahçe'nin yıldız oyuncusu sakatlandı! Oosterwolde oyuna devam edemedi - SporFenerbahçe'nin yıldız oyuncusu sakatlandıFatih Terim'den Fenerbahçe maçı öncesi açıklama - SporFatih Terim'den Fenerbahçe maçı öncesi açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...