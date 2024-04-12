Çağlar Söyüncü'den özür paylaşımı! Olympiakos-Fenerbahçe maçındaki hatalarıyla geceye damga vurdu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu, tur İstanbul'a kaldı. Maç boyunca yaptığı kritik hatalarla geceye damga vuran isimlerden biri olan Çağlar Söyüncü'den, maç sonrası flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 kaybetti. 3-0 geriye düştükleri maçta, skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler tur şansını Kadıköy'e bıraktı.

HATALARI ÇILDIRTTI

Maça damga vuran olaylardan biri de Çağlar Söyüncü'nün yaptığı kritik hatalar oldu. 8.dakikada uzaklaştırmak istediği top Konsantinos Fortounis’te kaldı ve top ağlarla buluştu.

Olympiakos'un 32'de Stevan Jovetic ile bulduğu golde de ofsaytı bozan Söyüncü, yaptığı 12 hatalı pasla bu konuda lider. Bu hatalar sonrası Söyüncü'den, maç sonunda flaş bir hamle geldi.

ÖZÜR DİLEDİ

Yaptığı hatalardan ötürü bir özür paylaşımı yayınlayan Söyüncü şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum."