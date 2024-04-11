Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan ilk açıklama: "Olympiakos'u 4-3 yenebilirdik, üzgünüm"

Olympiakos-Fenerbahçe maçının ardından İsmail Kartal'dan ilk açıklama geldi. Kartal, "4-3 bile kazanabilirdik. Kaybettiğimiz için üzgünüm" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 yenildi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan ilk açıklama geld. İsmail Kartal, kaybettikleri için üzgün, turu geçmek adına da ümitli olduklarını söyledi.

Kartal, Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ÇOK BASİT GOLLER YEDİK"

Yunanistan deplasmanından en azından beraberlik ya da galibiyetle dönmek istediklerini belirten Kartal, ilk yarıda 2 net pozisyon yakaladıklarını, maçın başından itibaren de oyunu domine ettiklerini söyledi.

Kartal, şöyle konuştu:

"Ama çok basit goller yedik. Buna rağmen oyundaki planımızı ve disiplini kaybetmedik. Devre arasında 2-0 da olsa goller atarak maçı çevirebileceğimizi, güçlü bir oyunumuz olduğunu konuştuk. 60. dakikada yaptığımız değişikliklerle daha fazla pozisyon ürettik.

4-3 KAZANABİLİRDİK, KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜM

3-0'dan 3-2'ye getirdik, 4-3 bile kazanabilirdik. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Bazı oyuncuları neden 60'ta oyuna aldığımı sorabilirsiniz. Sağlık ekibi 'En fazla 15-20 dakika oynatabilirsin.' dedi.

Maç maç düşünüp rakibe göre hareket etme düşüncemiz vardı. 3-0'dan sonra risk alarak oyuna dahil ettik oyuncuları. Buna rağmen Jayden ve Becao sakatlandı. Son dönemde bu anlamda şanssızlık yaşıyoruz. İnşallah sakatlıklar bu akşam bu son olur."

3-0 GERİDEYKEN BİLE TAKIMA GÜVENDİM

Skorun 3-0 olmasına karşın takımına güvendiğinin altını çizen Kartal, "2-0'ken de takımıma güveniyordum. 3-0 da olsa maçı çevirebileceğimize inanıyordum. 3-3 de olabilirdi. Herhangi bir endişeye kapılmadım. Bu maçı en kötü berabere bitirebilirdik, ben aslında buna üzülüyorum. Basit goller yedik." dedi.

SAHADAKİ HERKES ORTAYA KARAKTER KOYDU

İstanbul'da tablonun çok daha farklı olacağını söyleyen Kartal, "Rakip önde baskı yapmaya çalıştı, 60. dakikadan sonra tempoları düşmeye başladı. Maç başından itibaren önde oyunu tamamıyla domine eden bir Fenerbahçe vardı sahada. Olympiakos bugün bize karşı farklı bir taktikle oynadı sahada. Oyuna giren İsmail Yüksek ve Fred'in diğer oyuncularla bütünleşmesiyle sahadaki herkes ortaya karakter koydu. 3-0 kimsenin kabul ettiği bir sonuç değildi ve bunu kabul etmediler, reaksiyon gösterdiler." ifadelerini kullandı.

MAÇA İYİ BAŞLAYAN TARAF BİZDİK

Olympiakos'un iyi bir takım olduğunu, ateşli taraftarları olduğunu dile getiren Kartal, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz de büyük bir camiayız, büyük bir takımız. Maça iyi başlayan taraf bizdik. Takımımın nasıl oynadığını, ne yapması gerektiğini ortaya ben koyuyorum. Takımımı savunmak da benim en doğal hakkım. Tabii ki burada Olympiakos iyi plan yaptı, önde baskı kurup 3-0 öne geçtiler. Ama biz de 3-0'dan sonra ortaya koyduğumuz reaksiyonla maçı kazanabilirdik. Maçtan önce Yunanistan kanalının spikeri bana maçın favorisini sorduğunda, favori olmadığını söyledim. Bu kadar sakatlığa rağmen maçı 3-2 bitirebildiğimiz için ümitliyim. İkinci maçı kendi evimizde oynayacağız, turu geçmek adına umutluyuz."

Son olarak Michy Batshuayi hakkında konuşan Kartal, bu oyuncunun da en fazla 10 dakika forma giyebilecek durumda olduğunu, riske etmemek için oyuna almadıklarını vurguladı.