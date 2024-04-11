Sarı kanarya avantaj peşinde! Olympiakos - Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşıyor. Sarı kanarya deplasmanda avantaj peşinde. Olympiakos - Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde zorlu Yunanistan deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Masouras, Jovetic, El Kaabi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, Zajc, Krunic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

SARI KANARYADA 3 EKSİK

İsmail Kartal'ın ekibinde 3 eksik var. Sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Djiku ve Joshua King bu maçta forma giyemeyecek.

Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Mert Müldür ise UEFA listesinde yer almıyor. Mücadele öncesinde kamp kadrosunda yer alan Cengiz Ünder de kadroya dahil edilmedi.

CENGİZ ÜNDER NEDEN KADRODA DEĞİL?

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in belindeki problem nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.