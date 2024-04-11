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Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı öncesi açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: NTV
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Fatih Terim&#039;den Fenerbahçe maçı öncesi açıklama

Spor Haberleri  / NTV

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Yunanistan deplasmanında sahaya çıkıyor. Olympiakos'a maçı öncesi daha önce Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı başta olmak üzere birçok kulübü çalıştıran deneylimli teknik direktör Fatih Terim'den açıklama geldi.

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

Fatih Terim, Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etmek için Yunanistan'a gelen Türk basın mensuplarını misafir etti.

Panathinaikos Kalafatis Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, yeşil-beyazlı kulübün teknik direktörü Terim, Türkiye'den gelen gazetecilerle bayramlaştı ve Türk futbolu üzerine sohbet etti.

Fatih Terim, Olympiakos maçında Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

Terim, toplantının ardından antrenman sahasında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: NTV
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