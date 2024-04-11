Fenerbahçe Süper Kupa maçında 3-0 hükmen mağlup sayıldı! PFDK, Fenerbahçe'ye 4 milyon TL para cezası verdi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında olaylar nedeniyle kararını açıkladı. Peki, Fenerbahçe ceza aldı mı? PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe'yi bekleyen ceza ne oldu? İşte detaylar...
Fenerbahçe Süper Kupa’dan çekildiği için ceza aldı mı, sorusu cevap buldu. PFDK, Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe için karar verdi. Peki, Fenerbahçe cezası ne? Süper Kupa maçında sahayı terk eden Fenerbahçe ne ceza aldı? İşte PFDK'dan Fenerbahçe kararı...
PFDK, FENERBAHÇE'YE 4 MİLYON TL PARA CEZASI VERDİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçının 4. dakikasında sahadan çekilen Fenerbahçe'yi 'müsabakayı terk etmeleri' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.
PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezasını resmen açıkladı.
PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa karşılaşmasında sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Sarı-lacivertli ekibe ayrıca 4 milyon TL para ceza verildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi