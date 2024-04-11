Fenerbahçe Süper Kupa maçında 3-0 hükmen mağlup sayıldı! PFDK, Fenerbahçe'ye 4 milyon TL para cezası verdi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Nisan 2024 16:55 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 17:02 - Güncelleme:

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PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında olaylar nedeniyle kararını açıkladı. Peki, Fenerbahçe ceza aldı mı? PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe'yi bekleyen ceza ne oldu? İşte detaylar...