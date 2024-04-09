Süper Kupa maçında sahayı terk eden Fenerbahçe ne ceza alacak? 24-1-a maddesiyle PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ile karşılaştığı Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkan ve karşılaşmanın 2.dakikasında takımı sahadan çeken Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Peki 24/1-a maddesi ne anlama geliyor? Sarı-lacivertliler ne kadar ceza alacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçının 4. dakikasında sahadan çekilen Fenerbahçe'yi 'müsabakayı terk etmeleri' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe’nin 07.04.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'müsabakayı terk etmeleri' nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Fenerbahçe Kulübü idarecisi Ahmet Ketenci’nin aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir”

24-1-A MADDESİ NEDİR?

Açıklanan sevkler sonrası sarı-lacivertlilerin PFDK'ya sevk edildiği 24/1-a maddesi merak konusu oldu. Fenerbahçe 24/1-a maddesi uyarınca ceza alacak. 24/1-a maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır."