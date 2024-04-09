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Haberler > Spor > Okan Buruk Galatasaray'ın Süper Kupa'da neden gol attıklarını ilk kez açıkladı: "Protestoyu ben mi yapıyorum?"

Okan Buruk Galatasaray'ın Süper Kupa'da neden gol attıklarını ilk kez açıkladı: "Protestoyu ben mi yapıyorum?"

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Okan Buruk Galatasaray&#039;ın Süper Kupa&#039;da neden gol attıklarını ilk kez açıkladı: &quot;Protestoyu ben mi yapıyorum?&quot;

Spor Haberleri

Fenerbahçe U19 takımıyla oynanan ve sadece 2 dakika süren Süper Kupa maçının, 58.dakikasında Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray çok eleştirilmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, topu neden taca atmadıklarına dair ilk kez konuştu. İşte detaylar...

2 dakika süren 2023 Süper Kupa finalinin yankıları sürüyor. Maçın 58.saniyesinde Mauro Icardi, Galatasaray'ın golünü atmış, Fenerbahçe U19 takımına karşı atılan bu gol, sarı-kırmızılılar sitem edilmesine neden olmuştu. 

GALATASARAY NEDEN GOL ATTI?

Maç sonrası ortaya atılan bir iddiaya göre; Galatasaray'ın kaptanı Kerem Aktürkoğlu, maç öncesi Fenerbahçeli futbolcularla konuşmuş ve "Top kimdeyse topu taca atsın, ne olacaksa olsun" dediği iddia edilmişti. Peki buna rağmen Galatasaray neden gol attı? Bu soruya cevap ilk ağızdan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan geldi. 

Okan Buruk Galatasaray'ın Süper Kupa'da neden gol attıklarını ilk kez açıkladı:

"BEN NEREDEN BİLECEĞİM GOL ATMAYACAKLARINI?"

Milliyet'in haberine göre; Okan Buruk, Fenerbahçe'nin nasıl bir protesto yapacağını bilmediklerini ve bu yüzden gol attıklarını söyledi. Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Evet gençler ile çıkacaklardı ama nasıl bir protesto gerçekleştireceklerine dair bir fikrimiz yoktu. Duracaklar mıydı, yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek için yazı tura atışıyla ilk topu almak istedik. Önce hareketli savunma, daha sonra da pres yapmaya başladılar. Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese, oyuncularımızın gidip gol atmak gibi bir niyeti olmaz.Topu bizim neden dışarı atmadığımıza gelince; protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen taraf biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe'nin protestosuna destek vermiş olurduk."

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Düzenleyen:  - Spor
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