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TFF'nin Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı kararını 1 hafta içerisinde açıklaması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF&#039;nin Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı kararını 1 hafta içerisinde açıklaması bekleniyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı, maçın 1. dakikasında Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi ile birlikte tatil edildi. Maçın tatil olmasının ardından gözler TFF’nin kararına çevrildi. TFF’nin Süper Kupa kararı ne zaman açıklanacak merak ediliyordu. İşte ayrıntılar…

TFF Süper Kupa kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Futbol Federasyonu tatil edilen Galatasaray-Fenerbahçe maçı ile ilgili nihai kararını açıklayacak. Gözler TFF’nin yapacağı açıklamada…

TFF SÜPER KUPA MAÇI KARARI NE ZAMAN?

TFF’nin Süper Kupa ile ilgili kararını 1 hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı görevlilerinin raporlarını bekleyecek. Raporlar geldikten sonra TFF hukuk müşavirliği PFDK’ya sevk edecek. Kurul Fenerbahçe için hükmen mağlubiyet kararını verecek. Bu kararı TFF Yönetim Kurulu onaylayacak. Bu sürecin bir hafta içerisinde tamamlanacağı tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE’YE CEZA VERİLECEK Mİ?

Süper Kupa talimatında ‘müsabakaya çıkılmazsa’ başlıklı konunun sonuçları var. Ancak ‘müsabakaya çıkılır, sahadan çekilme olursa’ başlıklı konunun sonuçları yok. Fenerbahçe’ye ‘maça çıkmama’ benzeri ceza çıkabilir. Böyle olursa sarı lacivertliler gelecek sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilme durumuyla karşı karşıya. Fener bu sezon şampiyon olsa bile gelecek sezon Süper Kupa’da yer alamayacak. Ayrıca kulüp, TFF tarafından Süper Kupa’nın organizasyonu için yapılan masraflar ve organizasyonun iptali sebebiyle Federasyon’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü tutulabilir.

FENERBAHÇE’DEN MAÇ SONRASI AÇIKLAMA

Süper Kupa maçının 1. dakikasında sahadan çekilen Fenerbahçe, resmi siteden açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; “Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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