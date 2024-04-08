Süper Kupa maçında oynayan Fenerbahçeli genç futbolcudan sürpriz paylaşım! İcardi detayı dikkat çekti

Fenerbahçe U19 takımında forma giyen ve Süper Kupa maçına ilk 11'de başlayan Efekan Karayazı, karşılaşmadan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda İcardi detayı dikkat çekti.

Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçına, Fenerbahçe U19 takımı ile çıktı. Galatasaray, karşılaşmanın 1.dakikasında İcardi ile öne geçti. Oyunun durması ile birlikte sahadan çekilecek olan Fenerbahçe, golün ardından 2.dakikada sahadan çekildi ve Galatasaray kupanın sahibi oldu.

GENÇ FUTBOLCUDAN İCARDİ PAYLAŞIMI

Sarı-lacivertlilerde maçın ilk 11'inde yer alan futbolcularda Efekan Karayazı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Efekan Karayazı, karşılaşma içerisinde Mauro Icardi ile olan bir karesini sosyal medya hesabından sarı-lacivert kalp emojileriyle paylaştı.