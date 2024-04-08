Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Süper Kupa maçında oynayan Fenerbahçeli genç futbolcudan sürpriz paylaşım! İcardi detayı dikkat çekti

Süper Kupa maçında oynayan Fenerbahçeli genç futbolcudan sürpriz paylaşım! İcardi detayı dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Kupa maçında oynayan Fenerbahçeli genç futbolcudan sürpriz paylaşım! İcardi detayı dikkat çekti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe U19 takımında forma giyen ve Süper Kupa maçına ilk 11'de başlayan Efekan Karayazı, karşılaşmadan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda İcardi detayı dikkat çekti.

Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçına, Fenerbahçe U19 takımı ile çıktı. Galatasaray, karşılaşmanın 1.dakikasında İcardi ile öne geçti. Oyunun durması ile birlikte sahadan çekilecek olan Fenerbahçe, golün ardından 2.dakikada sahadan çekildi ve Galatasaray kupanın sahibi oldu. 

GENÇ FUTBOLCUDAN İCARDİ PAYLAŞIMI

Sarı-lacivertlilerde maçın ilk 11'inde yer alan futbolcularda Efekan Karayazı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Efekan Karayazı, karşılaşma içerisinde Mauro Icardi ile olan bir karesini sosyal medya hesabından sarı-lacivert kalp emojileriyle paylaştı.

Süper Kupa maçında oynayan Fenerbahçeli genç futbolcudan sürpriz paylaşım! İcardi detayı dikkat çekti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Joao Pedro Süper Lig'e geri dönüyor! Brezilyalı yıldız haber gönderdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Joao Pedro Süper Lig'e geri dönüyor! Brezilyalı yıldız haber gönderdi - SporJoao Pedro Süper Lig'e geri dönüyor! Brezilyalı yıldız haber gönderdiBeşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi! Samet Aybaba milli yıldız ve lider stoper ile yüz yüze görüşecek - SporBeşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi! Samet Aybaba milli yıldız ve lider stoper ile yüz yüze görüşecekYeni TFF Başkanı için sürpriz isim! Adaylık çalışmalarına başladı - SporAdaylık için sürpriz isimler gündeme geldiErman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Şenol Güneş iddiası! Canlı yayında şaşırtan anlar - SporErman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Şenol Güneş iddiası! Canlı yayında şaşırtan anlarGalibiyet sonrası Fatih Terim'e övgüler yağdırdı: O bir şampiyon - SporGalibiyet sonrası Fatih Terim'e övgüler yağdırdı: O bir şampiyonFenerbahçe'den Büyükekşi'ye 5 soru! 'En kısa zamanda cevaplamanızı rica ederiz' - SporFenerbahçe'den Büyükekşi'ye 5 soru! 'En kısa zamanda cevaplamanızı rica ederiz'
Sonraki Haber Yükleniyor...