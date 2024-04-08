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Galatasaray Süper Kupa'yı ilk iç saha maçında kaldıracak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray Süper Kupa&#039;yı ilk iç saha maçında kaldıracak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa maçı için Şanlıurfa’da sahaya çıktı. Fenerbahçe’nin U19 kadrosu ile çıktığı mücadele 1. dakikada Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi ile sona erdi. Hakem Volkan Bayarslan mücadeleyi tatil ilan etti. Artık gözler TFF’de. Peki, Galatasaray Süper Kupa’yı ne zaman kaldıracak? İşte cevabı…

Galatasaray Süper Kupa’yı ne zaman kaldıracak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından gözler TFF’den çıkacak karara çevrildi. Fenerbahçe’nin hükmen mağlup sayılacağı maçın ardından Galatasaray henüz Süper Kupa’yı almadı.

GALATASARAY SÜPER KUPA’YI NE ZAMAN KALDIRACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı görevlilerinin raporlarını bekleyecek. Raporlar geldikten sonra TFF hukuk müşavirliği PFDK’ya sevk edecek. Kurul Fenerbahçe için hükmen mağlubiyet kararını verecek. Bu kararı TFF Yönetim Kurulu onaylayacak. Bu sürecin bir hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Tescilin ardından Galatasaray’a ilk Süper Lig maçı öncesinde Süper Kupa’nın verilmesi bekleniyor. Galatasaray’ın da Süper Kupa’yı ilk saha maçında taraftarının önünde kaldıracağı tahmin ediliyor. 

Galatasaray Süper Kupa maçının ardından ilk iç saha maçını 21 Nisan Pazar günü Pendikspor'a karşı oynayacak.

Galatasaray Süper Kupa'yı ilk iç saha maçında kaldıracak - 1. Resim

FENERBAHÇE CEZA ALACAK MI?

Süper Kupa talimatında ‘müsabakaya çıkılmazsa’ başlıklı konunun sonuçları var. Ancak ‘müsabakaya çıkılır, sahadan çekilme olursa’ başlıklı konunun sonuçları yok. Fenerbahçe’ye ‘maça çıkmama’ benzeri ceza çıkabilir. Böyle olursa sarı lacivertliler gelecek sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilme durumuyla karşı karşıya. Fener bu sezon şampiyon olsa bile gelecek sezon Süper Kupa’da yer alamayacak. Ayrıca kulüp, TFF tarafından Süper Kupa’nın organizasyonu için yapılan masraflar ve organizasyonun iptali sebebiyle Federasyon’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü tutulabilir.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Süper Kupa maçının 1. dakikasında sahadan çekilen Fenerbahçe, resmi siteden açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; “Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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