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Haberler > Magazin > Fazıl Say’dan Fenerbahçe’nin Süper Kupa’da sahadan çekilmesine tepki

Fazıl Say’dan Fenerbahçe’nin Süper Kupa’da sahadan çekilmesine tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fazıl Say’dan Fenerbahçe’nin Süper Kupa’da sahadan çekilmesine tepki

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkması ve karşılaşmadan çekilmesine Fazıl Say tepki gösterdi. Ünlü piyanist “Galatasaray ile olan 117 yıllık rekabeti hiçe saymayı, bencil ve çocukça buluyorum” dedi.

Galatasaray ile oynanan Süper Kupa’nın finalinde Fenerbahçe, ikinci dakikada sahadan çekildi. Bu karara sıcak bakmayan piyanist Fazıl Say, yorumunu sosyal medyada dile getirdi.  

Suudi Arabistan’da olaylı şekilde ertelenen Süper Kupa finali için Fenerbahçe ile Galatasaray, Şanlıurfa’da sahaya çıktı. Sarı lacivertli takım mücadeleye U-19 futbolcularıyla çıkarken, yönetim takımı maçın ikinci dakikasında sahadan çekti. 

“FENERBAHÇE KRİZLERİ YÖNETEMİYOR”

Koyu Fenerbahçeli olan Fazıl Say, takımının kararını eleştirdi. Sosyal medya hesabı X’ten paylaşım yapan Say, şu ifadeleri kullandı:

“Bir Fenerbahçeli olarak, çok eski bir gelenek olan Cumhurbaşkanlığı kupasını protesto eder hale gelmeyi, Galatasaray ile olan 117 yıllık rekabeti hiçe saymayı, bencil ve çocukça buluyorum. Bu krizleri FB yönetemiyor. Bu aşırı tepkiler ile Haklıyken haksız duruma düşüyor ve taraftarını da üzüyor küçük düşürüyor, bazıları da kızarsa kızsın bu sözlere, biraz düşünsünler.”

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Süper Kupa maçının 2. dakikasında sahadan çekilen Fenerbahçe’den açıklama gecikmedi. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; “Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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