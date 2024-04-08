Süper Kupa finaline damga vuran Mauro Icardi'den flaş paylaşım! Fenerbahçeli taraftarın görüntüsünü alıp...

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa finali, sarı-lacivertlilerin sahadan çekilmesi sonrası yarıda kaldı. Sadece 2 dakika oynanan Süper Kupa finalinin 52.saniyesinde ağları sarsan Mauro Icardi, maç sonrası Fenerbahçeli taraftarları paylaştı. Icardi'nin bu hamlesi sosyal medyaya damga vurdu.

Öncesin suların bir türlü durulmadığı 2023 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe U19 takımı karşı karşıya geldi. Sadece 2 dakika sürerek tarihe geçen Süper Kupa finalinde sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 52.saniyesinde golle buluştu. Fenerbahçe'yi bir kez daha boş geçmeyen Icardi'nin, maç sonrası yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARI PAYLAŞTI

Fenerbahçeli minik bir taraftarın kendisiyle özdeşleşen gol sevincini yaptığı anları paylaşan Icardi, paylaşımına "Teşekkürler Icardi" notunu düştü.

Kendi taraftarlarını da es geçmeyen Arjantinli, Galatasaraylı taraftarları paylaştı.