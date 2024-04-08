Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan sahadan çekilen Fenerbahçe'ye olay gönderme

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 8 Nisan 2024 00:20 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 00:21 - Güncelleme:

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçe ile oynanan ve yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.