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Haberler > Spor > Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan sahadan çekilen Fenerbahçe'ye olay gönderme

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan sahadan çekilen Fenerbahçe'ye olay gönderme

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçe ile oynanan ve yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçının 2. dakikasında sahadan çekildi.

Tatil edilen maçla ilgili TFF'nin kısa süre içerisinde karar vereceği belirtildi.

Maçın henüz 1. dakikasında gol sevinci yaşayan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçe'ye olay göndermede bulundu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Nara, "Futbol cesurlar içindir. Şampiyonlar. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

WANDA NARA'NIN PAYLAŞIMI

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan sahadan çekilen Fenerbahçe'ye olay gönderme - 1. Resim

 

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