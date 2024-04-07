Sahadan çekilen Fenerbahçe'den ilk açıklama! TFF ceza verecek mi?

Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçının 2. dakikasında sahadan çekilen Fenerbahçe, tarihi geceden sonra açıklama yayınladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kısa zaman içerisinde açıklama yapılacağı belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin hükmen mağlup sayılması bekleniyor.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdulkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Fenerbahçe ise 19 yaş altı takımı oyuncuları Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, Emirhan Arkuctu, Muhammet Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Kerem Kayaarası ve Görkem İbrahim Demirel ile sahada yer aldı.

Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyunu başlatmayan Fenerbahçe takımı, kenardaki yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de işaretiyle sahadan çekildi. Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.

Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu verecek.

Bu arada Galatasaraylı futbolcular, tribünlerdeki taraftarlarıyla sevinç gösterisi yaptı.

FENERBAHÇE 15 OYUNCUYLA GELDİ

Galatasaray mücadelesi için Şanlıurfa'ya gelen Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'nda 15 futbolcu yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde sahaya çıkan 11 kişinin yanı sıra yedek kulübesinde ise 4 kişi bekledi.

Fenerbahçeli futbolcular, kamp yaptıkları otelde yemek yedikten sonra 11 Nisan Stadyumu'na geçti.

FENERBAHÇE'DEN İLK AÇIKLAMA

Süper Kupa maçının 2. dakikasında sahadan çekilen Fenerbahçe, resmi siteden açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; “Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”