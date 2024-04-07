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Haberler > Spor > Galatasaray-Fenerbahçe maçı dünya basınında!

Galatasaray-Fenerbahçe maçı dünya basınında!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray-Fenerbahçe maçı dünya basınında!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray-Fenerbahçe maçı dünya basınında geniş yer buldu. Dünya basını, Fenerbahçe'nin tehdidini yerine getirdiğini ve maçı boykot ettiğini duyurdu.

Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, 2. dakikada sahayı terk etti. Yaşanan olay, dünya basınında da geniş yer buldu.

İşte dünya basınının gözünden Süper Kupa'da yaşananlar...

MARCA

 “Fenerbahçe, Süper Kupa finaline çıkmama tehdidini yerine getirdi. Sahaya U19 takımıyla çıktılar. 50. saniyede Icardi gol attı ve sahadan çekildiler. Ezeli rakibini “İronik” şekilde alkışlayan Galatasaray, hakemin maçı bitirmesinin ardından şampiyonluğu kutlamaya başladı.”

Galatasaray-Fenerbahçe maçı dünya basınında! Sarı-Lacivertliler tehdidini yerine getirdi - 1. Resim

ACTU FOOD

Fenerbahçe, Galatasaray maçının başlangıcında sahayı terk etti. Fenerbahçe, Trabzonspor maçındaki olaylar ve Avrupa maçı sebebiyle lig maçının ertelenmemesini boykot etti.

THE SUN

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto amaçlı 2. dakikada sahadan çekildi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımını alkışladı.

L'EQUIPE

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'yla anlaşmazlığa düştüğü için Süper Kupa maçını oynamayı reddetti ve sahadan çekildi. 

Galatasaray-Fenerbahçe maçı dünya basınında! - 2. Resim

AS

Fenerbahçe, U-19 takımıyla oynadığı maçın 1. dakikasında emekli oldu.

EXPRESS

Fenerbahçe'de kaos. Süper Kupa maçı alışılmadık bir protestoya sahne oldu.

TALK SPORT

Fenerbahçe kupa finalinde Galatasaray'a mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin garip 11'i Galatasaray'a karşı sahayı terk etti.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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