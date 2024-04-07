Galatasaray-Fenerbahçe maçı dünya basınında!

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Nisan 2024 22:17 - Güncelleme: 7 Nisan 2024 23:35 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaray-Fenerbahçe maçı dünya basınında geniş yer buldu. Dünya basını, Fenerbahçe'nin tehdidini yerine getirdiğini ve maçı boykot ettiğini duyurdu.