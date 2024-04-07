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Haberler > Spor > O gün geldi çattı! Fenerbahçe U19 takımı ile Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya | Canlı anlatım

O gün geldi çattı! Fenerbahçe U19 takımı ile Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya | Canlı anlatım

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O gün geldi çattı! Fenerbahçe U19 takımı ile Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya | Canlı anlatım

Spor Haberleri

Öncesinde suların bir türlü durulmadığı 2023 Süper Kupa finali geldi çattı. Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıkma kararının ardından izlenecek yol haritası merak ediliyor. Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finaline dair tüm detayları canlı blogdan takip edebilirsiniz.

07.04.2024 15:10

🟡🔴GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

🗣️"Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız. "

O gün geldi çattı! Fenerbahçe U19 takımı ile Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya | Canlı anlatım - 1. Resim

07.04.2024 14:52

💥Sports Digitale'in haberine göre;Fenerbahçe U19 Takımı, Şanlıurfa'ya gitmek için Dereağzı Tesisleri'nden Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru hareket etti. Urfa'ya, tam kadro gidiliyor.

O gün geldi çattı! Fenerbahçe U19 takımı ile Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya | Canlı anlatım - 1. Resim

07.04.2024 14:13

Fenerbahçe U19, sahasında ağırladığı Giresunspor U19'u 4-1 mağlup etti.

O gün geldi çattı! Fenerbahçe U19 takımı ile Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya | Canlı anlatım - 1. Resim

07.04.2024 13:50

🔴TFF'DEN SÜPER KUPA PAYLAŞIMI

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finali için bir paylaşım yaptı. 

O gün geldi çattı! Fenerbahçe U19 takımı ile Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya | Canlı anlatım - 1. Resim

 07.04.2024 12:20

💥VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Kupa maçının VARhakemi Koray Gençerler oldu. AVAR'da Zorbay Küçük görev yapacak. 

O gün geldi çattı! Fenerbahçe U19 takımı ile Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya | Canlı anlatım - 1. Resim

07.04.2024 11:30

💥FLAŞ KARAR!

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe bugün maça başlayacak ve ardından yönetim kararıyla sahadan çekilecek.

07.04.2024 11:00

⏰TAKIMIN BAŞINDA KİM OLACAK?

Normalde Fenerbahçe U19 takımının başında olan Semih Şentürk'ün bugün takımın başında olması beklenmiyor. Bu görevi daha önceki teknik direktör değişimleri sırasında geçici olarak A Takım’ın başında da yer alan Murat Zeki Göle’nin üstleneceği tahmin ediliyor.

O gün geldi çattı! Fenerbahçe U19 takımı ile Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya | Canlı anlatım - 1. Resim

07.04.2024 10:30

HÜKMEN MAĞLUBİYET

Fenerbahçe'nin bugün sahaya 9 futbolcuyla çıkıp, bu futbolculardan  tanesi sakatlık gerekçesiyle kenara çekecek. Böylece maç tatil edilecek.

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07.04.2024 10:00

🟡🔵TARİHE GEÇECEK KARŞILAŞMA

Fenerbahçe'nin maç için ilerleyeceği yol haritasının sonuçları, Türk futbolunun iki çınarı arasındaki rekabette, tarihe geçecek anlara sahne olacak. Maça U19 takımıyla çıkacak olan Fenerbahçe'nin Başkan Vekili Erol Bilecik yaptığı açıklamada "Biz, 'Taraftar gitmesin' dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

07.04.2024 09:30

⚽BİR GÜNDE 2 MAÇ

Galatasaray'la Süper Kupa finaline çıkacak olan Fenerbahçe U19 takımı saat 12'de Dereağzı'nda Giresunspor ile karşılaştıktan sonra Şanlıurfa yoluna çıkacak ve 21:30'da Galatasaray'a rakip olacak.

07.04.2024 09:00

FENERBAHÇE U19 İLE SAHAYA ÇIKACAK

Trabzonspor maçında yaşanan olaylar, sıkışık fikstürleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na, Süper Kupa finalinin ertelenmesi için başvuruda bulunan Fenerbahçe'nin bu talebi kabul görmemişti. Bunun üzerine sarı-lacivertliler, 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'u toplamış ve Süper Kupa finalinin ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurmuştu.

Bu talepleri de kabul etmeyen Fenerbahçe, Süper Kupa karşılaşmasına U19 takımıyla çıkacak.

07.04.2024 08:30

KARŞILAŞMA SAAT 21.30'DA

Türk futbolunun iki çınarı Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde bu akşam Şanlıurfa'da kozlarını paylaşacak. 21:30'da başlayacak olan maçın hakemi Volkan Bayarslan. 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde iki takım arasında sular durulmadı. 

Yer: İstanbul

Düzenleyen:  - Spor
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