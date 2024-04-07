İcardi, Galatasaray'ı Süper Kupa'nın ilk dakikasında öne geçirdi
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mauro İcardi, Galatasaray-Fenerbahçe maçının ilk dakikasında gol attı. Fenerbahçe karşılaşmanın 2.dakikasında sahadan çekildi. Galatasaraylı oyuncular maç sonu kutlama yaptı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçının 2.dakikasında sahadan çekildi. Mauro Icardi, 1. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetmişti.
FENERBAHÇELİ OYUNCULAR ÇEKİLDİ
Fenerbahçeli oyuncular maça devam etmeden sahadan çekildiler. Galatasaraylı oyuncular taraftarlarıyla kutlama yaptı.
HAKEM MAÇI TATİL ETTİ
Hakem Volkan Bayarslan, Turkcell Süper Kupa maçını tatil etti. Mücadelenin tatil edilmesiyle birlikte maç hakkındaki son karar TFF tarafından ilerleyen günlerde verilecek.
ICARDI'DEN TEPKİ ALKIŞI
Fenerbahçeli futbolcular sahayı terk ettikten sonra Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sarı-lacivertli futbolculara dönerek tepki alkışında bulundu.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi