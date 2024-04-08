Futbol tarihine geçen görüntü! Süper Kupa'da ortalık karıştı dışarıda Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar birlikte kutlama yaptı

Düzenleyen: Songül Soysal 8 Nisan 2024 11:56 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 11:56 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali tarihe geçti. Sarı-lacivertlilerin U19 takımıyla sahaya çıktığı ve takımı 2.dakikada sahadan çektiği maç sonrası Galatasaray cephesi, Süper Kupa kutlamalarına başladı. Sarı-kırmızlı taraftarlar Şanlıurfa'da kutlama yaparken, Fenerbahçeli taraftarlar da onlara katılınca futbol tarihinin en ilginç görüntülerinden biri sosyal medyaya yansıdı.