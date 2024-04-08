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Futbol tarihine geçen görüntü! Süper Kupa'da ortalık karıştı dışarıda Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar birlikte kutlama yaptı

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Futbol tarihine geçen görüntü! Süper Kupa&#039;da ortalık karıştı dışarıda Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar birlikte kutlama yaptı

Spor Haberleri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali tarihe geçti. Sarı-lacivertlilerin U19 takımıyla sahaya çıktığı ve takımı 2.dakikada sahadan çektiği maç sonrası Galatasaray cephesi, Süper Kupa kutlamalarına başladı. Sarı-kırmızlı taraftarlar Şanlıurfa'da kutlama yaparken, Fenerbahçeli taraftarlar da onlara katılınca futbol tarihinin en ilginç görüntülerinden biri sosyal medyaya yansıdı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2023 Süper Kupa finali, sarı-lacivertlilerin önce U19 takımıyla sahaya çıkıp ardından, 2.dakikada takımı sahadan çekmesiyle eşi benzeri görülmemiş anlara tanık etti. 

Şimdi gözler Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek kararlarda. Ancak sarı-lacivertlilerin hükmen mağlup sayılıp, Süper Kupa'yı sarı-kırmızılıların müzesine götürmesi bekleniyor. 

Futbol tarihine geçen görüntü! Süper Kupa'da ortalık karıştı dışarıda Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar birlikte kutlama yaptı - 1. Resim

YAN YANA KUTLAMA 

Maç sonrası Şanlıurfa sokakları ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Futbol tarihine geçen görüntü! Süper Kupa'da ortalık karıştı dışarıda Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar birlikte kutlama yaptı - 2. Resim

Maçın tatil edilmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar kentin bir çok noktasın kutlama yaparken, kutlamalarda Fenerbahçeli taraftarlar da yer aldı. 

Futbol tarihine geçen görüntü! Süper Kupa'da ortalık karıştı dışarıda Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar birlikte kutlama yaptı - 3. Resim

İki takım taraftarları birlikte halay çekti, takımlarının bayraklarının flamalarını salladı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

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