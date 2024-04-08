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Süper Kupa maçında hükmen mağlubiyet kararının çıkması durumunda Galatasaray, ilk iç saha mücadelesinde kupa alabilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Kupa maçında hükmen mağlubiyet kararının çıkması durumunda Galatasaray, ilk iç saha mücadelesinde kupa alabilecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Süper Kupa'yı alacak mı ,sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa mücadelesi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da başladı. Mücadelenin 2. dakikasında Fenerbahçeli oyuncular sahadan çekildi. Olaylı Süper Kupa maçının ardından kupa töreni gerçekleşmedi. Peki, Süper Kupa töreni olacak mı? 7 Nisan Süper Kupa'yı kim kazandı? Süper Kupa Galatasaraya verilecek mi? İşte detaylar...

Süper Kupa töreni olacak mı, Süper Kupa kimin oldu, sorularına cevap aranıyor.  2022/23 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası’nı kaldıran Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşılaştı. Fenerbahçe U19 takımıyla sahaya çıktı ve İcardi’nin golünün ardından genç oyuncular sahayı terk etti. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneten Volkan Bayarslan karşılaşmasının tatil olmasına karar verdi. Peki, Galatasaray’a kupa verilecek mi? Süper Kupa maçı neden tatil oldu? GS kupayı ne zaman alacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

Süper Kupa maçında hükmen mağlubiyet kararının çıkması durumunda Galatasaray, ilk iç saha mücadelesinde kupa alabilecek - 1. Resim

GALATASARAY SÜPER KUPA'YI KAZANDI MI?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında aralık ayında Riyad'da 29 Aralık akşamı saat 20:45'te oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, müsabaka öncesi yaşanan kriz nedeniyle iptal edilmişti. Daha sonra Süper Kupa maçı, 7 Nisan 2024 saat 21.30'a ertelenmişti.

Süper Kupa maçında hükmen mağlubiyet kararının çıkması durumunda Galatasaray, ilk iç saha mücadelesinde kupa alabilecek - 2. Resim

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenip karşılaşmanın yabancı bir hakemle yönetilmesi için ıslak imzalı başvuruda bulunduklarını belirtti. Bilecik ayrıca gelecek iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama ve Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını açıkladı.

Süper Kupa maçında hükmen mağlubiyet kararının çıkması durumunda Galatasaray, ilk iç saha mücadelesinde kupa alabilecek - 3. Resim

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da çıkan kriz nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçı, 7 Nisan akşamı oynandı. Ancak bu derbi, tarihin en ilginç maçları arasına girdi. Çünkü Fenerbahçe, maça A Takımı ile değil U19 Takımı ile çıktı. TFF ile restleşen Fenerbahçe; maç hem ertelenmediği hem de yabancı hakem atanmadığı için, A takımla sahaya çıkmadı.

Süper Kupa maçında hükmen mağlubiyet kararının çıkması durumunda Galatasaray, ilk iç saha mücadelesinde kupa alabilecek - 4. Resim

Genç oyuncular karşılaşmanın 2. dakikasında sahadan çekildi. Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Volkan Bayarslan karşılaşmayı tatil etti.

Süper Kupa maçında hükmen mağlubiyet kararının çıkması durumunda Galatasaray, ilk iç saha mücadelesinde kupa alabilecek - 5. Resim

SÜPER KUPA TÖRENİ OLACAK MI?

Maç yarım kaldığı için kupa töreni de olmadı. Karşılaşma ile ilgili nihai kararı, TFF yönetimi verecek. Maçın tescil edilmesinin ardından Galatasaray'a kupasının evindeki bir lig maçından önce verilmesi bekleniyor.

Hükmen mağlubiyet kararının çıkması durumunda sarı-kırmızılılar, ilk iç saha mücadelesinde kupa alabilecek. 

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