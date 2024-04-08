Bu görüntü televizyonda yok! Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş iddia: "Maçtan önce Fenerbahçelilerle konuştu ve..."

Düzenleyen: Songül Soysal 8 Nisan 2024 15:21 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 15:22 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan ancak yarım kalan Süper Kupa finali hakkında her geçen saniye yeni bir detay gelmeye devam ediyor. Bu Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'nun bir görüntüsü sosyal medyanın gündeminde. Akabinde Aktürkoğlu hakkında flaş bir iddia da ortaya atıldı.