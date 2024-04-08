Bu görüntü televizyonda yok! Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş iddia: "Maçtan önce Fenerbahçelilerle konuştu ve..."
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan ancak yarım kalan Süper Kupa finali hakkında her geçen saniye yeni bir detay gelmeye devam ediyor. Bu Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'nun bir görüntüsü sosyal medyanın gündeminde. Akabinde Aktürkoğlu hakkında flaş bir iddia da ortaya atıldı.
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu hakkında Süper Kupa maçı sonrası flaş iddialar ortaya atıldı... Yarıda kalan Süper Kupa finalinde, Mauro Icardi'nin 58.saniyedeki golü sonrası Aktürkoğlu'nun o hareketi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da 2023 Süper Kupa finali için karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler U19 takımıyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar 58.saniyede Mauro Icardi'nin golüyle öne geçerken, Fenerbahçe teknik ekibi takımı sahadan çekti.
Bu esnada Galatasaray'ın yıldız isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun bir hareketi sonrası sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.
"MAÇTAN ÖNCE FENERBAHÇELİLERLE KONUŞTU VE..."
Maç sonrası sarı-kırmızılı futbolcular sahada sevinirken bir süre takım arkadaşlarına katılmayan Aktürkoğlu hakkında çarpıcı bir iddia çok konuşuldu.
İddiaya göre; Kerem Aktürkoğlu maça başlamadan önce Fenerbahçe U17 takımından futbolcularla konuştu. Aktürkoğlu "Maça kim başlarla topu taca atsın" dedi.
Ancak takım arkadaşları Aktürkoğlu'nun sözünü dinlemeyince ilk gol geldi. Atılan golden sonra Aktürkoğlu'nun bu nedenle bir harekette bulunmadığı iddia edildi.