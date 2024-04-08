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Haberler > Spor > TFF'nin seçim tarihi memnun etmedi! Süper Lig kulüpleri harekete geçti

TFF'nin seçim tarihi memnun etmedi! Süper Lig kulüpleri harekete geçti

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TFF&#039;nin seçim tarihi memnun etmedi! Süper Lig kulüpleri harekete geçti

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi önceki gün yaptığı açıklamada, TFF'nin 18 Temmuz'da seçime gideceğini duyurmuştu. Bu tarihin çok geç olduğunu düşünen Süper Lig kulüpleri hemen düğmeye bastı. İşte son dakika haberinin detayları...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada seçim kararı aldıklarını duyurmuştu. Başkan Büyükekşi "18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.

TFF'nin seçim kararına ise tepkiler gecikmemişti. O tepkilerden ilki Beşiktaş'tan gelmişti. Siyah beyazlılar yaptıkları açıklamada2024-25 sezonunun başlamasına birkaç hafta kala gerçekleşmesi gereken seçimin Türk futboluna faydadan çok zarar getireceğini belirtmiş ve TFF'nin sezon bitiminde seçime gitmesi gerektiğini vurgulamıştı. 

TFF'nin seçim kararı Süper Lig kulüplerini memnun etmedi! İstifa için harekete geçildi - 1. Resim

TFF'NİN KARARINA KARŞI HAMLE!

Süper Lig kulüpleri, Kulüpler Birliği Vakfı’nın Maslak’ta bulunan ofisinde TFF'nin, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gitmesi için noter huzurunda imza toplamaya başladı. Kulüplerin İstanbul’da bulunan temsilcilerinin Kulüpler Birliği’nde, bazı kulüp temsilcilerinin ise bulundukları şehirlerde noter onaylı imzalarını vereceği aktarıldı.

Oy kullanma hakkı bulunan delegelerin yüzde 40'ının imza vermesi durumunda, 30 gün içinde seçime gidilmek zorunda. Kulüpler, 24 Mayıs ya da 6 Haziran'da seçime gidilmesini istiyor.

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