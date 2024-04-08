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Haberler > Spor > Yarıda kalan Süper Kupa TFF'nin başını yakacak! Alacaklılar kapıya dizildi paralarını istiyor

Yarıda kalan Süper Kupa TFF'nin başını yakacak! Alacaklılar kapıya dizildi paralarını istiyor

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Yarıda kalan Süper Kupa TFF&#039;nin başını yakacak! Alacaklılar kapıya dizildi paralarını istiyor

Spor Haberleri

Dünya yarıda kalan Süper Kupa finalini konuşurken, Türkiye Futbol Federasyonu'nu bambaşka bir tehlike bekliyor. Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, tepki için maçın 2.dakikasında takımı sahadan çekerken, bu hamlenin bambaşka bir boyutu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray ile Fenerbahçe U19 takımları arasında oynanan ve yarıda kalan 2023 Süper Kupa finalinin yankıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin takımı sahadan çekmesiyle yarıda kalan karşılaşma sonrası yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. 

TFF'Yİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Dünya basınında da geniş yankı bulan bu karşılaşma, yabancı pek çok kanalda da yayınlanacaktı. Ancak maç 2.dakikada yarıda kalınca, yayıncı televizyon kanalları da ortada kaldı.

Yarıda kalan Süper Kupa TFF'nin başını yakacak! Alacaklılar kapıya dizildi paralarını istiyor - 1. Resim

İddialara göre; maçın yayın haklarını satın alan pek çok televizyon kanalı, TFF'ye ödedikleri ücretin tamamını geri istiyor. Maç Almanya, Fransa, Rusya, İsviçre, Bulgaristan, Hollanda, Polonya, Karadağ, Hırvatistan, Avusturya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovenya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde de yayınlanacaktı.

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