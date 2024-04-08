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Haberler > Spor > Dries Mertens'in Süper Kupa maçındaki o görüntüsü çok konuşuldu! Takım arkadaşlarının sevindiği anlarda...

Dries Mertens'in Süper Kupa maçındaki o görüntüsü çok konuşuldu! Takım arkadaşlarının sevindiği anlarda...

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Dries Mertens&#039;in Süper Kupa maçındaki o görüntüsü çok konuşuldu! Takım arkadaşlarının sevindiği anlarda...

Spor Haberleri

2023 Süper Kupa finalinde, Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, takımı 2.dakikada sahadan çekti ve maç yarım kaldı. Yarı kalan maç sonrası sarı-kırmızılı futbolcuların sahada sevindiği anlarda Dries Mertens'in görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Yarıda kalan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finaline Belçikalı yıldız Dries Mertens damgasını vurdu. 2.dakikada biten maçın arından takım arkadaşları kutlama yaptığı sırada, Mertens bakın ne yaptı. 

Dries Mertens'in Süper Kupa maçındaki o görüntüsü çok konuşuldu! Takım arkadaşlarının sevindiği anlarda... - 1. Resim

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Süper Kupa finali için Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler daha önce alınan karar doğrultusunda sahaya U19 takımıyla çıktı.

Maçın 2.dakikasında Fenerbahçe, yönetim kararıyla sahadan çekildi. Şimdi gözler Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkacak kararlarda.

MERTENS SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe U19 takımının sahadan çekilmesinin ardından, sarı-kırmızılılar sahada kutlama yapmaya başladı. 

Dries Mertens'in Süper Kupa maçındaki o görüntüsü çok konuşuldu! Takım arkadaşlarının sevindiği anlarda... - 2. Resim

Bu esnada Dries Mertens, takım arkadaşlarının kutlamalarına katıldı. Arkadaşlarını uzaktan izleyen Mertens'in o görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. 

Dries Mertens'in Süper Kupa maçındaki o görüntüsü çok konuşuldu! Takım arkadaşlarının sevindiği anlarda... - 3. Resim

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