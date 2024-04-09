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Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin kaptanından şok iddia: "Galatasaraylılar bizi kandırdılar" Icardi'nin golünün perde arkası ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin kaptanından şok iddia: "Galatasaraylılar bizi kandırdılar" Icardi'nin golünün perde arkası ortaya çıktı

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Fenerbahçe&#039;nin kaptanından şok iddia: &quot;Galatasaraylılar bizi kandırdılar&quot; Icardi&#039;nin golünün perde arkası ortaya çıktı

Spor Haberleri

Yarıda kalan Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor. Maçın başlama düdüğünün ardından Galatasaraylı Mauro Icardi, 58.dakikada topu ağlarla buluşturmuş, bu sırada Kerem Aktürkoğlu'nun hareketsiz kalması dikkatlerden kaçmamıştı. O golün perde arkasını Fenerbahçe U19 takımı oyuncularından Emirhan Arkutcu anlattı.

Fenerbahçe U19 takımı ile Galatasaray, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş, maç sarı-lacivertlilerin takımı sahadan çekmesi sonrası yarıda kalmıştı. 2 dakikalık maçın 58.dakikasında sarı-kırmızılıların Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe ağlarını havalandırmıştı. Icardi'nin golle buluştuğu esnada, Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu'nun hareketsiz kalması dikkatlerden kaçmamıştı.

Fenerbahçe'nin kaptanından şok iddia:

"TACA ATACAKSINIZ NE OLACAKSA OLSUN"

İddiaya göre; Kerem Aktürkoğlu maç öncesi Fenerbahçe U19 kaptanı Emirhan Arkutcu ile konuşmuş "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın ne olacaksa olsun" dediği öne sürülmüştü. Icardi'nin o golünün perde arkası ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin kaptanından şok iddia:

"BİZİ KANDIRDILAR"

Galatasaray maçta gol atması Fenerbahçe cepsinde serzenişe neden oldu. Milliyet'in haberine göre Arkutcu golden sonra şaşkına döndü ve “Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar” dedi. 

Fenerbahçe'nin kaptanından şok iddia:

GENÇ OYUNCUDAN ICARDI PAYLAŞIMI

Öte yandan Fenerbahçe U19 takımında forma  giyen Efekan Karayazı, sosyal medya hesabından Icardi ile sahada karşı karşıya geldiği bir anı paylaştı.

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