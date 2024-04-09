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Süper Kupa sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

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Süper Kupa sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK&#039;ya sevk edildi

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı. Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Fenerbahçe, müsabakayı terk etme nedenleriyle PFDK’ya sevk edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması gereken ancak sarı-lacivertlilerin takımı sahadan çekmesi nedeniyle yarıda kalan Süper Kupa finalinin PFDK sevkleri belli oldu. 

İşte TFF'den yapılan açıklama;

Hukuk Müşavirliği’nce 09.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “müsabakayı terk etmeleri” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİnin aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-GÖZTEPE A.Ş.’nin 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.- ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ERZURUMSPOR FK futbolcusu CELAL HANALP ın 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Süper Kupa sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi - 1. Resim

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