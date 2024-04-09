Süper Kupa sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı. Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Fenerbahçe, müsabakayı terk etme nedenleriyle PFDK’ya sevk edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması gereken ancak sarı-lacivertlilerin takımı sahadan çekmesi nedeniyle yarıda kalan Süper Kupa finalinin PFDK sevkleri belli oldu.

İşte TFF'den yapılan açıklama;