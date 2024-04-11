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PFDK Süper Kupa kararını açıkladı! İşte Fenerbahçe'ye verilen ceza

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PFDK Süper Kupa kararını açıkladı! İşte Fenerbahçe&#039;ye verilen ceza

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PFDK Süper Kupa cezasını açıkladı. Sahadan çekilen Fenerbahçe 3-0 hükmen mağlup sayılırken, sarı-lacivertli ekibe 4 milyon TL ceza kesildi. Ayrıca Galatasaray'a da 212 bin TL ceza verilmesine hükmedildi.

Fenerbahçe 7 Nisan Pazar günü ezeli rakibi ile Galatasaray ile Süper Kupa finali için Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe mücadeleye U-19 takımıyla çıkarken, Galatasaray birinci dakikada Icardi ile durumu 1-0 yaptı. Mücadelenin üçüncü dakikasında ise sarı-lacivertliler sahadan çekildi. Bunun üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan mücadeleyi tatil etti. Sarı-lacivertli kulüp 9 Nisan Salı günü ise PFDK'ya sevk edildi.

PFDK Süper Kupa kararını açıkladı! İşte Fenerbahçe'ye verilen ceza - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN SÜPER KUPA CEZASI BELLİ OLDU 

Süper Kupa maçıyla ilgili merakla beklenen PFDK kararı açıklandı. Fenerbahçe sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve 4 milyon TL para cezasına çarptırıldı. 

Öte yandan sarı-lacivertlileri sahadan çeken Ahmet Ketenci'ye de 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildi.

 

GALATASARAY'A PARA CEZASI

Galatasaray taraftarının Süper Kupa mücadelesinde neden olduğu saha olayları ve kötü tezahüratlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe de toplamda 212 bin TL para cezası verildi.PFDK Süper Kupa kararını açıkladı! İşte Fenerbahçe'ye verilen ceza - 2. Resim

KUPA GALATASARAY'IN 

PFDK kararı sonrası  2022/23 Süper Kupa sahibi de belli oldu. Karar neticesinde Galatasaray'ın kupanın sahibi olduğu tescillendi. 

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT’nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT’nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ’nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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