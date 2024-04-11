Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu sakatlandı! Oosterwolde oyuna devam edemedi
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk oluyor. Karşılaşmaya sakatlıklar damgasını vurdu. Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yıldız oyuncu karşılaşmanın 45. dakikasında sedyeyle oyundan ayrıldı.
Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Yunanistan deplasmanında puan arıyor. Olympiakos karşılaşmasında sakatlıklar damgasını vurdu. Sarı kanaryanın yıldız oyuncusu Jayden Oosterwolde oyuna devam edemedi.
SEDYEYLE OYUNDAN AYRILDI
Yıldız oyuncu karşılaşmanın 45. dakikasında sedyeyle oyundan ayrıldı.
Ooterwolde, yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Oosterwolde'nin durumu yarın çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.
Düzenleyen: Baki Sancak - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi