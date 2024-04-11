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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu sakatlandı! Oosterwolde oyuna devam edemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin yıldız oyuncusu sakatlandı! Oosterwolde oyuna devam edemedi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk oluyor. Karşılaşmaya sakatlıklar damgasını vurdu. Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yıldız oyuncu karşılaşmanın 45. dakikasında sedyeyle oyundan ayrıldı.

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Yunanistan deplasmanında puan arıyor. Olympiakos karşılaşmasında sakatlıklar damgasını vurdu. Sarı kanaryanın yıldız oyuncusu Jayden Oosterwolde oyuna devam edemedi.

SEDYEYLE OYUNDAN AYRILDI

Yıldız oyuncu karşılaşmanın 45. dakikasında sedyeyle oyundan ayrıldı.

Ooterwolde, yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Oosterwolde'nin durumu yarın çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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