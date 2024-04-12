Fenerbahçe'nin Olympiakos'a yenilmesi sonrası ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte son durum
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Avrupa kupalarında bu hafta oynanan maçlar sonrası, UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Peki Fenerbahçe'nin, Olympiakos'a 3-2 yenilmesi sonrası sıralama nasıl değişti? Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum.
Bu hafta Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'i çeyrek final heyecanı yaşandı. Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak tur şansını, İstanbul'a bıraktı. Peki alınan bu sonuçlar ülke puanı sıralamasına nasıl yansıdı? Türkiye'nin sıralamadaki yeri ne oldu? İşte yeni sıralama.
ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM
Listenin ilk sırasında İngiltere yer aldı. Onu İspanya ve İtalya takip etti. Türkiye, 38 bin 100 puanla 9'uncu sırada kalmaya devam etti.
AVRUPA MAÇLARINDA BU HAFTA ALINAN SONUÇLAR
Şampiyonlar Ligi
Arsenal 2-2 Bayern Münih
Real Madrid 3-3 Manchester City
Atletico Madrid 2-1 Borussia Dortmund
Paris Saint Germain 2-3 Barcelona
UEFA Avrupa Ligi
Bayer Leverkusen 2-0 West Ham United
Benfica 2-1 Marsilya
Liverpool 0-3 Atalanta
Milan 0-1 Roma
Konferans Ligi
Olympiakos 3-2 Fenerbahçe
Viktoria Plzen 0-0 Fiorentina
Aston Villa 2-1 Lille
Club Brugge 1-0 PAOK