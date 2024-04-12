Fenerbahçe'nin Olympiakos'a yenilmesi sonrası ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte son durum

Avrupa kupalarında bu hafta oynanan maçlar sonrası, UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Peki Fenerbahçe'nin, Olympiakos'a 3-2 yenilmesi sonrası sıralama nasıl değişti? Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum.

Bu hafta Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'i çeyrek final heyecanı yaşandı. Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak tur şansını, İstanbul'a bıraktı. Peki alınan bu sonuçlar ülke puanı sıralamasına nasıl yansıdı? Türkiye'nin sıralamadaki yeri ne oldu? İşte yeni sıralama.

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

Listenin ilk sırasında İngiltere yer aldı. Onu İspanya ve İtalya takip etti. Türkiye, 38 bin 100 puanla 9'uncu sırada kalmaya devam etti.

AVRUPA MAÇLARINDA BU HAFTA ALINAN SONUÇLAR

Şampiyonlar Ligi

Arsenal 2-2 Bayern Münih

Real Madrid 3-3 Manchester City

Atletico Madrid 2-1 Borussia Dortmund

Paris Saint Germain 2-3 Barcelona

UEFA Avrupa Ligi

Bayer Leverkusen 2-0 West Ham United

Benfica 2-1 Marsilya

Liverpool 0-3 Atalanta

Milan 0-1 Roma

Konferans Ligi

Olympiakos 3-2 Fenerbahçe

Viktoria Plzen 0-0 Fiorentina

Aston Villa 2-1 Lille

Club Brugge 1-0 PAOK