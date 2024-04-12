Türk derbisi Fenerbahçe'nin! Kadınlar EuroLeague'de üst üste 3'üncü final
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Son şampiyon Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague yarı final maçında ÇKB Mersin'i 89-80 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı lacivertliler, üst üste 3'üncü kez final oynayacak.
FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four (Dörtlü Final) yarı final maçında Fenerbahçe, ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi. Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen yarı finalde gülen taraf Fenerbahçe oldu.
Çekişmeli geçen müsabakada sarı lacivertliler maç boyu skor üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 89-80 üstün ayrıldı ve adını finale yazdırdı.
ÜSTE ÜSTE 3'ÜNCÜ FİNAL
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe, ÇBK Mersin’i 99-60’lık skorla yenerek şampiyonluğa uzanan taraf olmuştu. Sarı lacivertliler, 2022 yılında ise ev sahipliği yaptığı EuroLeague Final Four’da finale çıkarken Macar rakibi Sopron’a kaybetmişti.
Fenerbahçe, bugün alınan final biletiyle birlikte bu organizasyonda üst üste 3 sezon bu başarıya imza attı.
Sarı lacivertliler, 14 Nisan Pazar günü Fransız ekibi Villeneuve d’Asvq LM ile şampiyonluk için parkeye çıkacak.
Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Paulo Marques (Portekiz), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 17, Anderson 10, Milic 15, McBride 25, Collier 12, Sevgi Uzun, Alperi Onar 3, Badiane 7, Laksa
ÇBK Mersin: Mabrey 12, Epoupa 13, Araujo 2, Mavunga 20, Copper 19, Kiss 3, Cornelius, Sinem Ataş, Hollingsworth 11
1. Periyot: 27-20
Devre: 48-42
3. Periyot: 66-62
Kaynak: İhlas Haber Ajansı