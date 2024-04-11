THY EuroLeague'de Play-In'i garantiledi! A. Efes Sırp rakibi Kızılyıldız'ı farklı yendi

Turkish Airlines EuroLeague’in 34. ve son haftasında A. Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız’ı 100-55’lik skorla mağlup etti ve Play-In’e kaldı.

THY Euroleague’in son haftasında A. Efes evinde Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar devreye 45-31 önde girdiği maçta parkeden 100-55’lik skorla galip ayrıldı. Efes bu sonuçla normal sezonu 17 galibiyet, 17 mağlubiyetle tamamladı ve Play-In’e kaldı.

Efes’in rakibi yarın oynanacak Virtus Bologna - Baskonia müsabakasından sonra belli olacak.

Kırmızı-beyazlılar ise sezonu 11 galibiyet, 23 mağlubiyetle 16. sırada bitirdi.

Müsabakanın en skoreri Efes'te 26 sayı ile oynayan Elijah Bryant olurken, Kızılyıldız'da da Luka Mitrovic 10 sayı ile takımına katkı verdi.