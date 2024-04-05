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Fenerbahçe Beko, Euroleague'de play-off'u garantiledi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Euroleague&#039;de play-off&#039;u garantiledi

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

THY Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off'lara kalmayı garantiledi.

THY Euroleague'de Anadolu Efes ile ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko, normal sezonun bitimine iki hafta kala büyük başarıya imza attı.

DOĞRUDAN PLAY-OFF BİLETİN ALDI

Barcelona'nın Maccabi Playtika Tel Aviv'i 92-89'luk skorla yenmesiyle ilk 6'ya girmesi kesinleşen 20 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, doğrudan play-off bileti aldı.

Bu sonuçla birlikte 22 galibiyete ulaşan Barcelona ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR (21 galibiyet) da adını direkt olarak play-off'lara yazdırdı.

Ayrıca Kızılyıldız'ı 89-86 yenen Olympiakos (21 galibiyet) ve Zalgiris'i 69-66 mağlup eden Monaco (22 galibiyet), doğrudan play-off oynama hakkı elde etti.

İLK GARANTİLEYEN REAL MADRİD OLMUŞTU

Daha önce 26 galibiyetle ligin zirvesindeki Real Madrid, play-off'ları garantileyen ilk takım olmuştu.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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