Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'ten tarihi başarı! ABD'li yıldız THY Avrupa Ligi'nde MVP seçildi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 30 Mart 2024 19:00 - Güncelleme: 30 Mart 2024 19:08 - Güncelleme:

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Alba Berlin karşısında 50 sayı atan Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla sayıyı atan oyuncu ünvanına sahip oldu.