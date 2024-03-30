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Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'ten tarihi başarı! ABD'li yıldız THY Avrupa Ligi'nde MVP seçildi

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Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis&#039;ten tarihi başarı! ABD&#039;li yıldız THY Avrupa Ligi&#039;nde MVP seçildi

Spor Haberleri

Alba Berlin karşısında 50 sayı atan Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla sayıyı atan oyuncu ünvanına sahip oldu.

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre ALBA Berlin karşısında kaydettiği 50 sayıyla THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını alan Nigel Hayes-Davis, 32. haftanın MVP'si seçildi.

Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'ten tarihi başarı! ABD'li yıldız THY Avrupa Ligi'nde MVP seçildi - 1. Resim

Sarı-lacivertlilerin evinde Almanya ekibi ALBA Berlin'i 103-68 yendiği maçta 50 sayının yanı sıra 2 ribaunt ve 1 top çalma üreten Hayes-Davis, 46 verimlilik puanına ulaştı.

ABD'li basketbolcu, Avrupa Ligi'nde ikinci defa haftanın MVP'si ödülünü aldı.

Nigel Hayes-Davis, 2018-2019 sezonunda Galatasaray forması da giymişti.

 

Düzenleyen:  - Spor
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