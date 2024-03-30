Süper Lig'in devleri Cihan Çanak için kapıştı! Türk yıldıza teklif yağıyor

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak'ı listesine aldı. Gurbetçi futbolcunun Türkiye'de kariyerini sürdürmesi bekleniyor.

Belçika ekiplerinden Standard Liege forması giyen Cihan Çanak, yaz transfer dönemi öncesi Süper Lig devlerinin radarına girdi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldızla ilgilendiği ve sezon sonunda teklif yapacağı belirtildi.

Belçika ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Cihan'ın Türkiye'ye gelmek istediği konuşuluyor.

SÜPER LİG DEVLERİ CİHAN ÇANAK İÇİN YARIŞIYOR

19 yaşındaki oyuncu, U21 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'de İtalya ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

Öte yandan U20'de Belçika'yı seçen, U21'de ise Türkiye'yi tercih eden Cihan Çanak'ı Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un da takip ettiği kaydedildi.

Standard Liege'le bu sezon 23 maçta süre alan Cihan Çanak 2 asist kaydetti.

Kariyerine Belçika ekibinin altyapısında başlayan genç futbolcu, Liege'in U18 ve U21 takımlarında forma giydikten sonra 2022'de A Takım'a yükseldi.