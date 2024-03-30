Beşiktaş'ta Aboubakar ve Ghezzal sürprizi! Fernando Santos kararını verdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Fernando Santos, bu maçta bu sezon beklenilen performansın uzağında kalan ve takımdan gönderilmesi beklenen Aboubakar ve Ghezzal'ı ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.
Beşiktaş, perşembe günü oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'de şampiyonluk iddiası kalmayan ancak Avrupa'ya gitme mücadelesi veren Beşiktaş'ta sakat futbolculardan iyi haber geldi.
MUSRATİ DÖNÜYOR
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 11 milyon euro karşılığında transfer ettiği Al-Musrati, sakatlığı sebebiyle Gaziantep FK maçını tamamlayamamış, Antalyaspor maçını ise kaçırmıştı. Sakatlığını tamamen atlatan ve Al-Musrati'nin, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü deplasmanda oynanacak Başakşehir maçında forma giyebileceği belirtildi.
ABOU VE GHEZZAL 11'ETRT Spor'un haberine göre Fernando Santos, Başakşehir'in taktik idmanlarında Aboubakar ve Ghezzal'ı zaman zaman ilk 11'de deniyor. Tecrübeli teknik adam, Turuncu-Lacivertlilere karşı iki ismi de sahaya sürebilir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi