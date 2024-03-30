Beşiktaş'ta Aboubakar ve Ghezzal sürprizi! Fernando Santos kararını verdi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mart 2024 17:51 - Güncelleme: 30 Mart 2024 17:57 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Fernando Santos, bu maçta bu sezon beklenilen performansın uzağında kalan ve takımdan gönderilmesi beklenen Aboubakar ve Ghezzal'ı ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.