Sultanlar Ligi yarı final maçında Fenerbahçe, THY'yi 3-1 mağlup etti ilk finalist oldu

Voleybol Sultanlar Ligi'nde ilk finalist netleşti. Fenerbahçe Opet, THY'yi mağlup etti ve finale yükseldi. Vodafone Sultanlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet, THY'yi 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. Peki, Vodafone Sultanlar Ligi finalisti hangi takım? Fenerbahçe, THY maçı kaç kaç?

Fenerbahçe Opet finalde mi, sorusu hız kazandı. Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisinde THY ile karşılaştı. Fenerbahçe, THY maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

TÜRK HAVA YOLLARI 1-3 FENERBAHÇE

Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 17.00'de başladı. Oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, THY'yi 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte finale yükseldi.

Fenerbahçe sahasında konuk ettiği THY'yi 25-23, 17-25, 25-23 ve 25-14'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu lider tamamlarken, Türk Hava Yolları ise 4. sırada bitirdi.

FENERBAHÇE SULTANLAR LİGİ RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe finalde Eczacıbaşı-Vakıfbank eşleşeninin galibiyle karşılaşacak.