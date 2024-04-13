Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısı arttı! Türk takımlarına gelen fırsat kaçtı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon farklı bir formatla oynanacak. Takım sayısının 36'ya çıkacağı sistemde belirlenen kriterler belli oldu.

Avrupa'nın en büyük spor organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısı 32'de 36'ya çıkartıldı.

Yeni 4 takımın hangi kriterlere göre alınacağa belli oldu.

İŞTE O KRİTERLER

Birinci sırada UEFA ülke sıralamasında beşinci sırada olan ligin üçüncüsü olacak.

İkinci sıra: "Şampiyonlar Yolu" olarak adlandırılan Play-Off sisteminden gelecek olan 4 takım sayısı 5'e yükseltilecek. Bu sıra, bu turdan gelecek bir yerel lig şampiyonunun olacak.

Üçüncü ve dördüncü sıralar: Bu iki sıra, bir önceki sezon UEFA organizasyonlarında en çok puan toplayan iki ülkenin birer takımına verilecek.

TÜRK TAKIMLARI İÇİN TARİHİ FIRSAT KAÇTI

Avrupa kupalarında sezona çok iyi başlayan Türkiye, bu sıralamanın bir süre 1.’si olarak devam etmişti. Ancak önce Beşiktaş ve Adana Demirspor’un vedası, ardından Galatasaray’ın elenmesiyle sezonluk tabloda 8.’liğe kadar düşüldü ve Şampiyonlar Ligi’ne fazladan takım gönderme şansı kalmadı.

Türkiye'den sadece Fenerbahçe yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor.

Çeyrek final aşamasında Olympiakos ile karşılaşan temsilcimiz, ilk maçı deplasmanda 3-2 kaybetti.