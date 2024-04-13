Süper Lig'de görev alacak yabancı hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 32. haftadan itibaren yabancı hakemlerin VAR'da kullanılacağını açıkladı. Portekiz basını kritik maçlarda görev alacak o isimleri duyurdu.

TFF, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak kritik maçlarda yabancı VAR hakemlerinin tercih edileceğini duyurmuştu.

Henüz resmi görevlendirmeler yapılmadan Portekiz'in haber ajansı Lusa'da yer alan haberde Süper Lig'de görev yapacak VAR hakemlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

PORTEKİZ BASINI O İSİMLERİ AÇIKLADI

Haberde, Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olacağı maçta Fabio Melo'nun, Fenerbahçe'nin Karagümrük'le deplasmanda oynayacağı maçta ise VAR hakemi olarak Andre Narciso'nun olacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den yaptığı VAR talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle Video Yardımcı Hakem'in yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

YABANCI VAR HAKEMİ HANGİ MAÇLARDA OLACAK?

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü-Gaziantep FK, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Alanyaspor-Galatasaray maçlarına yabancı VAR atanacak.