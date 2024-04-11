Büyükekşi TFF Başkanlığı'na tekrar aday olacak mı? WhatsApp konuşmaları ifşa oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, temmuz ayında yeni başkanını seçecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tekrar aday olup olmayacağı merak edilirken, ortaya çıkan WhatsApp konuşmalarıyla merak edilen soru cevap buldu. İşte futbol kulislerinde dolaşan son bilgiler...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 18 Temmuz tarihinde seçimli genel kurula gitme kararı aldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik tepkiler artarken kulüpler teker teker seçim tarihinin geç olduğuna yönelik mesajlar paylaştı. Birçok kulüp tarihin öne çekilmesini istiyor.

BÜYÜKEKŞİ ADAY OLACAK MI?

Bir yandan seçim tarihi tartışmaları sürerken bir yandan da Büyükekşi'nin aday olmayacağı merak ediliyor. Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan, konuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

WHATSAPP KONUŞMALARI SIZDI

Mecnun Otyakmaz'ın WhatsApp grubuna yazdığı notu aktaran Özbostan, Büyükeşi'nin tekrar aday olmayacağını öne sürdü.

Özbostan'ın konuyla ilgili kaleme aldığı yazının bölümü şöyle:

"Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Konyaspor, Hatayspor, Çaykur Rize, Gaziantep, Kayseri ve Alanyaspor imza kampanyasına destek vermeyi tercih etmiyor. Bu dokuz kulüp "Zaten seçim kararı alındı" diyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, TFF'ye karşı birlikte hareket ediyor.. Bunun yanı sıra Karagümrük, Kasımpaşa, İstanbulspor, Sivasspor, Adana Demir, Antalya, Ankaragücü ve Samsun da seçimlerin erkene alınmasından yana... Pendik'in tavrı belli değil..

Şu ana kadar 130 imzaya ulaşılamadı.. Zaten bu imzaları toplamakla da iş bitmiyor.. Kongrede seçim kararı için de ayrı bir oylama olacak.. Tabi bir de alt ligler var. Onları hesaba katmıyorlar... Kulüpler Birliği'nin hedeflerine ulaşması için adı gibi birlik olması gerekiyor.. Whatsapp grubuna Mecnun Otyakmaz, "Mehmet Büyükekşi ile konuştum, aday olmuyor" diye mesaj atıyor.. Ve bu satırlar dışarıya sızıyor.. Varın siz düşünün birliği... Çok sayıda adayın adı geçmeye başladı. Yakında rakam 10'u bile bulur. İçlerinde değerli isimler var... Beklemek lazım, daha erken..."