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Hasan Arat önce yabancı VAR açıklaması yaptı sonra da TFF'ye seslendi: "Bize de bekleriz"

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Hasan Arat önce yabancı VAR açıklaması yaptı sonra da TFF&#039;ye seslendi: &quot;Bize de bekleriz&quot;

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın geleneksel bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı VAR hakem kararı hakkında konuştu. Arat sonrasında TFF'ye seslendi. İşte detaylar...

Başkanlığı dönemindeki ilk bayramlaşma törenine ev sahipliği yapan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı VAR hakemi atama kararını değerlendirdi. 

Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Arat, kararı olumlu karşıladığını söyledi.  "Yabancı VAR'ın devreye girmesini olumlu karşılıyorum. Beşiktaş'ın maçına yabancı VAR atamamışlar ama bir sonraki maçta biz de bekliyoruz." ifade eden Arat, VAR konuşmalarının statlarda gösterilmesini istediklerini dile getirdi.

Hasan Arat önce yabancı VAR açıklaması yaptı sonra da TFF'ye seslendi:

"MAÇLARDA DA YABANCI HAKEM OLMASI LAZIM"

Yabancı VAR hakemi sisteminin, VAR odasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, maçları da yabancı hakemlerin yönetmesi gerektiğini söyleyen Arat sözlerine şöyle devam etti:

"Maçlarda yabancı hakem denemelerine bu sezon bitmeden başlamaları lazım. Türk futbolunun şu andaki en büyük sıkıntısı hakemler ve video yardımcı hakemler. Büyük baskı altında kalıyorlar ve çok büyük hatalar yapabiliyorlar. Yapılan toplantıların medyaya sızdırılması Türk spor tarihindeki en can alıcı noktalardan biridir. Herkes şeffaf olmak zorunda. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere gibi liglerden yabancı hakemlerin gelmesinin doğru olacağına inanıyorum. Bu bir rekabet getirir. Bu rekabet de süreklilik sağlar. Beşiktaş olarak baştan beri bu konudaki ısrarını sürdürüyoruz. Beşiktaş her zaman yabancı hakem ve VAR konusunda ısrarcıdır. Bunun çok eğitici olacağını da düşünüyoruz. UEFA'nın bu konuda belli bir rotasyon planı olduğunu düşünüyoruz. Bunun benzeri bu sezon Alman hakemlerle Hırvatistan'da denendi ve çok başarılı sonuçlar verdi. Bu tartışmaların bitmesi lazım. Halk bundan sıkıldı. Son 4 ayda Türk spor tarihinde ender rastlanan çok büyük sıkıntılar yaşandı."

"18 TEMMUZ ÇOK GEÇ"

TFF'nin açıkladığı 18 Temmuz seçim kararı için de konuşan Arat sözlerini şöyle sonlandırdı:

"TFF seçimlerinin 18 Temmuz'da değil çok daha erken yapılması düşüncesindeyiz. Bunun için bütün kulüpler imzalarını vermeye başladı. Biz de imzalarımızı pazartesi günü tamamlayacağız. Beşiktaş'ın bulunduğu yer aynıdır. Kişi ayrımı gözetmeksizin kurumlarla ilgili görüşlerimizi belirtmekten çekinmeyeceğiz." 

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