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Hasan Arat'tan Beşiktaş taraftarını çıldırtacak karar! Santos için...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hasan Arat&#039;tan Beşiktaş taraftarını çıldırtacak karar! Santos için...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, takımdaki kötü gidişatın ardından Fernando Santos kararını verdi. Yakın çevresine Santos'a güvendiğini söyleyen Arat'ın tecrübeli teknik adamla yola devam edeceği öğrenildi. Arat'ın bu kararı Sergen Yalçın'ı isteyen taraftarların tepkisini çekti.

Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Sezona Şenol Güneş ile başlayan siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından göreve Fernando Santos'u getirmişti. Ancak Santos da Beşiktaş'ta şu ana kadar beklenen performansı gösteremedi. 

HASAN ARAT'TAN SÜRPRİZ KARAR

Kötü gidişatın ardından Santos'un da koltuğu sallantıya girerken taraftarlar arasında Sergen Yalçın sesleri yükselmeye başladı. Santos'un geleceği merak edilirken Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, konu hakkında sürpriz bir karar aldı. 

SANTOS'LA DEVAM EDECEK 

Yakın çevresine Santos'a güvendiğini söyleyen Hasan Arat'ın, tecrübeli teknik adamla yola devam edeceği öğrenildi. Arat'ın yakında zamanda başarılı sonuçların geleceğini düşündüğü belirtildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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