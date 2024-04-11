Sahne senin Semih! Beşiktaş’ta kötü gidişe dur demenin formülü çok açık

Cenk Tosun’dan sonra Aboubakar’dan da verim alamayan Santos, genç yıldızı solda oynatma inadından vazgeçti. Samsun karşısında santrforda Semih Kılıçsoy olacak.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta haftalardır alınan kötü sonuçların yanı sıra gol yollarında yokların oynanması camiayı isyan noktasına getirmiş durumda. Fernando Santos’un takıma son derece silik bir futbol oynatmasının yanı sıra, bu sezonun tek tesellisi olan Semih Kılıçsoy’un kullanılamaması da büyük tepki alıyor. Portekizli çalıştırıcı Cenk Tosun’u santrforda kullanmış ama performansı yeterli olmayınca son olarak Vincent Aboubakar’ı denemişti. Kamerunlu golcü ayakta duramayacak gibiydi ve Santos ona 70 dakika dayanabildi.

RASHİCA SOLA

Başakşehir karşısında Aboubakar’ın yerine giren Muleka da vasat kalınca Semih Kılıçsoy’un değeri daha da anlaşıldı. Portekizli teknik adam cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçında genç yıldızı santrforda kullanmaya karar verdi. Sol kanatta oynayacak başka isim bulamadığı için Semih’i haftalardır bu bölgede kullanmak zorunda kalan Santos’un yeni planında Rashica da bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Kosovalı oyuncuyu Samsunspor maçında sol kanatta denemeyi düşündüğü öğrenildi.

YÖNETİM AĞIRLIĞINI KOYDU

Semih’in santrforda kullanılacak olmasında yönetimin telkini etkili oldu. Santos’la yapılan görüşmede Semih’in EURO 2024’e seçilmesini etkileyecek bir durumun oluşmaması istendi.

SAMSUN MAÇINDA KALEDE

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok’tan iyi haber geldi. Durumu iyiye giden tecrübeli kalecinin, Samsunspor maçında oynayabileceği öğrenildi. Sakatlığı devam eden Salih Uçan ise Samsunspor maçında da forma giyemeyecek.