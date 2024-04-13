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Trabzonspor kaybetti Fernando Santos hareketlendi! Beşiktaş, Samsunspor'u ağırlıyor

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Trabzonspor kaybetti Fernando Santos hareketlendi! Beşiktaş, Samsunspor&#039;u ağırlıyor

Spor Haberleri

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Trabzonspor'un kaybettiği haftayı es geçmek istemeyen Siyah-beyazlılar, maçı kazanarak üçüncülük şansını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 47 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor'u mağlup ederek taraftarının önünde galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.

Trabzonspor kaybetti Fernando Santos hareketlendi! Beşiktaş, Samsunspor'u ağırlıyor - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Ante Rebic, müsabakada görev yapamayacak.

Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Mert Günok ise iyileşti.

Milli file bekçisi, teknik direktör Fernando Santos'un şansı vermesi halinde sahada olabilecek.

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztrük, van Drongelen, Soner Gönül, Flavien Tait, Ait Bennasser, Carlo Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji

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