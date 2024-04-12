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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Yıldız isim ülkesinde ameliyat masasına yatacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan sakatlık açıklaması! Yıldız isim ülkesinde ameliyat masasına yatacak

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic, 15 Nisan'da ülkesinde 'lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi' nedeniyle ameliyat olacak.

Süper Lig'in sona ermesine sayılı haftalar kala, ligde dördüncü sırada bulunan Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic'ten üzen haber geldi.

Beşiktaş, Rebic'in 'lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi' nedeniyle Hırvatistan’da bir operasyon geçireceğini açıkladı.

Siyah beyazlı ekip tarafından Ante Rebic'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan’da bir operasyon geçirecektir. Ante Rebic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

23 MAÇTA 1 GOL 5 ASİST

Beşiktaş'a sezon başında Milan'dan transfer olan Ante Rebic, 23 maçta forma giydi. Rebic, bu maçlarda 1 gol ve 5 asist kaydetti.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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